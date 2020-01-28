"Слуги народа" внесли законопроект о налоге на услуги Facebook и Google

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о введении НДС на услуги западных интернет-корпораций, таких как Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix.

Законопроект был внесен еще в декабре 2019 года, но на него обратили внимание только после публикации "Бизнес.Цензора" в начале этой недели.

Согласно предложенным изменениям в Налоговый кодекс, НДС придется платить нерезидентам, у которых нет в Украине постоянного представительства, но они напрямую поставляют электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины.

Под электронными услугами подразумеваются:

поставка изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов;

поставка аудио, видео, игр, азартные игры и услуги по участию в таких играх;

предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;

доступ к облачным технологиям;

поставка (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;

предоставление услуг по рекламе в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Для украинцев это будет означать, что западные интернет-сервисы подорожают на 20%, так как в них будет заложен размер НДС.