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"Слуги народа" внесли законопроект о налоге на услуги Facebook и Google

Интернет-сервисы могут подорожать на 20%.

"Слуги народа" внесли законопроект о налоге на услуги Facebook и Google
Фото: Depositphotos/guynamedjames

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о введении НДС на услуги западных интернет-корпораций, таких как Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix.

Законопроект был внесен еще в декабре 2019 года, но на него обратили внимание только после публикации "Бизнес.Цензора" в начале этой недели.

Согласно предложенным изменениям в Налоговый кодекс, НДС придется платить нерезидентам, у которых нет в Украине постоянного представительства, но они напрямую поставляют электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины.

Под электронными услугами подразумеваются:

  • поставка изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов;
  • поставка аудио, видео, игр, азартные игры и услуги по участию в таких играх;
  • предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;
  • доступ к облачным технологиям;
  • поставка (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;
  • предоставление услуг по рекламе в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Для украинцев это будет означать, что западные интернет-сервисы подорожают на 20%, так как в них будет заложен размер НДС.

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