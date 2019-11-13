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"Слуга народа" хочет обложить налогом Netflix и соцсети

Западные сервисы получают доход в Украине, а налогов не платят.

"Слуга народа" хочет обложить налогом Netflix и соцсети
Фото: EPA/UPG

В законопроект "О медиа", который разрабатывает Комитет по гуманитарной и информационной политике, могут включить налогообложение стриминговых платформ и социальных сетей.

Об этом LB.ua рассказал глава комитета Александр Ткаченко.

"Мы предлагаем регистрацию в Украине. Эти платформы, если они зарубежные, не платят налоги в Украине, хотя имеют пользователей, которые платят им деньги. Также соцсети получают деньги от рекламы от украинских пользователей. Куда идут налоги? Мы можем задать такой вопрос?", - отметил Ткаченко.

Согласно концепции законопроекта о медиа, такие сервисы, как Netflix, Megogo, OLL.tv, являются нелинейными аудиовизуальными медиа, а соцсети - провайдерами платформ общего доступа к информации.

У Netflix и западных соцсетей сейчас нет офисов в Украине.

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