Бородянский назвал новые задачи для Института нацпамяти

Министр считает, что украинскую историю "сузили до начала ХХ века, а это неправильно".

Открытый конкурс на должность главы Украинского института национальной памяти завершится до конца месяца.

Об этом рассказал в интервью "Цензор.Нет" министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"До конца месяца", - сказал Бородянский.

Он также призвал "прекратить использовать историю как инструмент для достижения каких-то специальных результатов или чего-то специального". "Это очень много лет делает Россия. Но мы не Россия. Украина - не Россия", - сказал Бородянский.

Министр считает, что Институт национальной памяти "сузил украинскую историю до начала ХХ века, а это неправильно".

"У нас намного шире самая обычная история. Надо расширять. Я также считаю, что декоммунизация начинается не только с того, что памятники снимать и улицы переименовывать. Да, это важный элемент декоммунизации. Но если мы только на этом остановимся, то это неправильно. И важной частью является декоммунизация поведения. И это сложная часть. И надо ее пройти", - сказал министр.

Напомним, ранее УИНП возглавлял Владимир Вятрович, которого правительство уволило 18 сентября 2019 года. Кабинет министров назначил Вятровича директором УИНП в марте 2014 года. В 2008-2010 годах он возглавлял архив СБУ.

Основными задачами УИНП задекларированы: усиление внимания общества к истории Украины, обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX столетии и осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий.