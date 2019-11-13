Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке саммита нормандской четверки

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил о позитивной динамике в подготовке саммита "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом пишет ТАСС.

"Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к "нормандскому формату", - сказал российским журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина рассчитывает на проведение саммита до конца года.

Напомним, что последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность решил, что должен встретиться с Владимиром Путиным ради мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября в Париже, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Российская сторона выдвинула условие провести разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области.

Возле Золотого разведение состоялось в конце октября, а возле Петровского - 9-11 ноября.