Междусобойчик с Путиным – «красный уровень» опасности

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Первым ходом этой комбинации Путина стало согласие российского лидера провести с Киевом первый и пока единственный обмен пленными. Цель операции - дать пока ещё равноправному партнёру Зеленскому «заглотнуть крючок» и подтолкнуть его к погоне за новыми быстрыми-прорывными-эффектными успехами в прекращении войны на Донбассе.

Ход второй - заставить уже ведомого украинского лидера выполнять кремлёвские схемы по наступлению на Донбассе «русского мира». Важнейшее – согласиться на формулу Штайнмайера. Которая позволит легализовать власть ставленников Москвы в т.н. «ДНР-ЛНР».

Ход третий - уйти от несколько проблемного для Путина нормандского формата и провести встречу с Зеленским один на один. Именно встречи наедине – коронный формат опытнейшего и искушённого Путина. В прошлом году ему удалось реализовать его при встрече с Трампом. Хотя заранее как по нотам прочитывалось, как и в чём именно российский президент серьёзно переиграет американского коллегу. Что и произошло на хельсинском саммите двух президентов.

«Несколько проблемный» Норманди – это значит, что на встрече с посредниками Путину придётся идти на некоторые ненужные уступки Германии с Францией и незримо присутствующей за их спиной Америке. А чтобы заставить их быть сговорчивее придётся снова организовывать военную эскалацию на Донбассе типа Дебальцева в 2015-ом. Снова таки лишние траты ресурсов. Которых легко можно избежать, заполучив Зеленского в своё полное распоряжение без лишних глаз, ушей и рук.

Только на этой неделе стало понятно, как далеко в реализации операции «Тет-а-тет» зашёл Кремль. Оказывается, ему ещё в прошлом месяце удалось заполучить принципиальное согласие президента Зеленского на встречу с Путиным наедине.

Рассказал об этом лишь внешне нейтральный президент Казахстана Назарбаев (тут работает излюбленный приём Москвы - встречи проводятся на нейтральной площадке, что должно создать у международного сообщества иллюзию равных стартовых позиций переговорщиков ). Потому что на самом деле тот, кто, как Назарбаев в данном случае, содействует реализации выгодного исключительно главе РФ формата встречи - играет полностью на стороне хозяина Кремля.

После появления информации от Назарбаева о междусобойчике Путин-Зеленский стало окончательно понятно, почему Кремль сначала несколько месяцев всё оттягивал проведение встречи Норманди. А потом вообще сообщил, что в этом году целесообразности такой встречи не видит.

И, наконец, о том, что нас ждёт в ближайшие недели: Зеленский и его представители будут проводить активную агитационную кампанию о допустимости и целесообразности личной встречи президентов Украины и России. В отсутствие международных посредников.

Цель этой агиткампании – убедить общество в допустимости и полезности для Украины такой встречи. После чего провести до конца этого года личную встречу двух президентов на формально нейтральной площадке. Помимо Казахстана ею может быть тот же Минск. А также Хельсинки, Вена – если вдруг идущий в Европу Киев захочет…

Этот процесс уже начался. Первый «пробный камень» запустил в понедельник глава МИДа Пристайко. Он же озвучил основную аргументацию, которая будет использоваться и дальше:

· Нужно найти возможность взаимодействовать с Путиным и так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала;

· Украинцы требуют от Зеленского, чтобы он сделал попытку договориться с главой РФ;

· Украина ради мира на Донбассе выполнила довольно болезненные для общества условия – разведение войск.

Попутно в СМИ вбрасывается алармистская информация в стиле «Норманди – или сейчас, или никогда». В которой манипуляторски навязывается тезис: если нормандская встреча не состоится до конца ноября, то она может не состояться вообще никогда.

У противника ведут себя гораздо спокойнее. Первые комментарии Кремля по поводу личной встречи Путина с Зеленским подтверждают: там полностью удовлетворены прогрессом и темпами в выполнении официальным Киевом своих требований. И список этих требований в скором будущем пополнится ещё новыми пунктами. По выполнению Минских соглашений так, как это видит Москва.

И только после их выполнения может состояться и встреча. Возможно, что и в нормандском формате. А может и не состояться. В любом случае, когда именно такая встреча пройдёт и в каком именно формате – решать будет Путин...