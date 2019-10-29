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Пристайко: разведение войск открывает путь к "нормандской" встрече

По мнению министра, она могла бы состояться в ноябре.

Пристайко: разведение войск открывает путь к "нормандской" встрече
Фото: скриншот видео

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает возможной встречу “нормандской четверки” в ноябре. Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Мариуполе.

“Если мы сегодня, завтра, послезавтра разведем войска в Золотом - перейдем к Петровскому. Когда Петровское будет закрыто, 7-10 дней не будет обстрелов, путь к "нормандской" встрече будете открыт”, - считает министр. 

При этом перспектива такой встречи уже в ноябре кажется ему “очень реальной”.

“Я говорю “да”, но нам надо четыре “да”, не только одно украинское”, - добавил министр. 

“Это разведение мы считаем необходимым для проведение “нормандской” встречи. Все следующие шаги обсуждаются в первую очередь с нашими организациями, отвечающими за безопасность. Это - Вооруженные силы, полиция, Национальная гвардия, СБУ, пограничники. Все наши решения относительно оценки безопасности должны приниматься нашими органами безопасности. Далее мы советуемся в общинами, с депутатским корпусом, чтобы это стало нашим решением, решением в целом Украины. Мирный путь - он не всегда приятный. Но мы должны это сделать. Если есть консенсус, мы движемся дальше. Но мы пообещали 5 лет назад, что мы прекратим войну, в соответствии с Минским процессом. Что мы и сделали”, - резюмировал Пристайко.

Напомним, сегодня Украина начала отвод войск в районе Золотого Луганской области, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжаются. 

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