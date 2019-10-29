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Зеленский: я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору

Президент выступил на инвестиционном форуме в Мариуполе.

Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский выступил на инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine" в Мариуполе.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Президент подчеркнул, что это первый и крупнейший форум подобного уровня в Мариуполе.

"Много известных изобретателей, деятелей поднимались с самого низа. От них отворачивались все. Некоторые даже был в шаге от смерти. Их идеи считали неперспективными и даже безумными. Уныние или уничтожает тебя окончательно, или в конце концов сделает тебя сильным. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы - Apple, которая начинает свой путь в гараже", - заявил Зеленский.

Фото: Макс Левин

Он также добавил, что в состоянии войны тяжело решать экономические вопросы, подчеркнув при этом необходимость урегулирования конфликта дипломатическим путем.

"Мы точно знаем, что на смену темной ночи приходит очень яркий рассвет. Наша страна движется вперед, но эти шаги не уверены, потому что мы имеем бремя - это война. Прекращение войны и возвращения пленных - это наша главная цель. Это возможно только дипломатическим путем. Мир в Украине это залог безопасности и стабильности в Европе. Успех Украины - это и ваш успех. Успех невозможен без экономического роста - на 5-7% ежегодно", - подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе
Фото: LB.ua
Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе

Фото: Макс Левин

Президент также отметил, что сейчас в приоритете - земельная реформа.

"В наших приоритетах - земельная реформа. Некоторые обвиняет нас в поспешном принятии решений, называя это турборежимом. Я очень рад. Лучше поспешные решения... Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору... Я уверен, что мы стоим на пороге экономического прорыва", - подчеркнул Зеленский. Также он пригласил в Украину потенциальных инвесторов.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Напомним, ранее Зеленский подписал закон о стимулировании инвестиционой деятельности.

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