В Киеве пройдет австрийско-украинский аграрный вечер

В среду, 30 октября, отечественные и иностранные аграрии обсудят актуальные вызовы и потенциальные возможности аграрного сектора Украины в рамках встречи, организованной Посольством Австрии в Украине.

Мероприятие состоится по случаю визита делегации Австрийского аграрного кластера (ААС). К участию в аграрном вечере приглашены представители ведущих украинских и зарубежных компаний с целью обмена опытом, идеями, а также создания общих проектов.

В аграрном вечере примут участие такие компании, как Agro Energy Group, Ассоциация «Украинский Клуб Аграрного Бизнеса» (УКАБ), Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА), Украинская аграрная конфедерация, Сумской национальный аграрный университет (СНАУ), ООО «Ника-агротрейд», ООО «Меринос-Захід», Bauer GmbH, Bertsch GmbH & CoKG, BiomedicaMedizinprodukte GmbH, Biomin GmbH, BOKU Universität, Case Corporation Steyer, Titan Machinery, Wolf System, T&F Trade & Finance Ges.m.b.H и многие другие.

Австрийско-украинский аграрный вечер пройдет 30 октября в ресторане «Шинок» по адресу бульвар Леси Украинки 28в. Начало в 18:00.