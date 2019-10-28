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Посольство Японии похвалило одежду четы Зеленских на церемонии интронизации императора

Президент Украины впервые посетил этот обряд.

Посольство Японии поблагодарило президента Владимира Зеленского и его супруги Елены за участие в интронизации императора Японии Нарухито.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Участие президентской четы в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украину как страну", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Также отмечается, что встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Японии Синдзо Абэ была успешной.

Как сообщалось, 22 октября во время пребывания в Японии Владимир Зеленский с супругой принял участие в интронизации императора Нарухито. Президент Украины впервые посетил этот обряд.

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