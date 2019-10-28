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КГГА официально объявила об отсрочке перехода на е-билет

Новая дата запуска - 1 апреля 2020 года.

КГГА официально объявила об отсрочке перехода на е-билет
Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

Киевская городская государственная администрация решила продолжить эксперимент по введению электронного билета и отложила введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте до апреля 2020 года.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №1864 от 25 октября.

Раньше планировалось завершить эксперимент по введению электронного билета 30 октября 2019 года и с 31 октября 2019 года ввести в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Теперь даты отложены на 31 марта и 1 апреля соответственно.

Поручение департаменту образования и науки КГГА вместе с коммунальным предприятием "Главный информационно-вычислительный центр" обеспечить выдачу электронных билетов студентам и ученикам образовательных учреждений столицы также отсрочено до 31 марта 2020 года.

Напомним, что на прошлой неделе директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров говорил, что решение перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета связано с необходимость его усовершенствовать, как и автоматы по продаже е-билетов, так как система давала сбои и пассажиры метрополитена не могли воспользоваться электронным билетом в метро. Один из таких сбоев произошел в середине октября.

Назаров также спрогнозировал, что вывод жетонов и бумажных билетов из обращения продлится до конца 2020 года.

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