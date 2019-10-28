Зеленский пообещал НАБУ свободу действий

"Мы на вас влиять не будем. У вас развязаны руки".

Президент Владимир Зеленский пообещал Национальному антикоррупционному бюро свободу действий.

Об этом он сказал в понедельник в офисе НАБУ.

"К вам по-разному относилась бывшая власть. Но мы не про бывших, а про будущее. Хочу сказать, что мы верим в вашу профессиональность, в вашу энергию, в справедливость. Мы на вас влиять не будем, а если кто-то давит, вы говорите - на них будем... При нас у вас развязаны руки. И наоборот, мы бы хотели как представители общества, чтобы были связаны руки у тех, кто на это заслуживает уже много-много лет", - сказал Зеленский.

Напомним, что в сентябре Зеленский призвал граждан Украины сообщать в НАБУ о коррупции чиновников.