Гостиница "Днепр" передана на приватизацию

Президент Владимир Зеленский начал передавать на приватизацию коммерческие предприятия, которые находятся в управлении Государственного управления делами.

Об этом сообщила заместительница главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Сегодня подписан указ, который передает первые коммерческие предприятия, которые находились у Государственного управления делами, Фонду государственного имущества на приватизацию. Выбрали первые пять, которые полностью готовы, по которым у нас нет запретов судов и других юридических ограничений. Эти первые предприятия, включая знаменитую гостиницу "Днепр", который находится в Киеве на Европейской площади, включая аграрное предприятие, которые находилось в управлении ГУД, мы передаем в управление Фонда госимущества", - сказала Ковалив.

Кроме гостиницы "Днепр", планируется продажа сельскохозяйственного предприятия "Чайка" и трех компаний, которые занимаются преимущественно сдачей имущества в аренду. Это "Центрсервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети".

По ее словам, в течение следующих трех месяцев все коммерческие объекты ГУД также будут переданы на приватизацию.

Во вторую очередь планируют продать гостиницу "Украина" на Майдане Независимости, комплекс "Пуща-Водица", "Конча-Заспа", ликеро-водочный завод и еще несколько объектов.

Часть объектов Госуправделами будут продаваться на "Prozorro.Продажи", часть - как, например, гостиница "Днепр" - по процедуре большой приватизации с привлечением советника.

Ковалив сказала, что следом за ГУД объекты на приватизацию начнет передавать Кабинет министров.

Напомним, в сентябре Владимир Зеленский поручил возобновить большую приватизацию. Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

В начале октября 2019 года Верховная Рада отменила список предприятий, не подлежащих приватизации.

Согласно планам правительства, в 2020 году поступления от приватизации должны составить около 5 млрд гривен.