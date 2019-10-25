МАУ закрывает несколько рейсов из-за низкой рентабельности

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) намерена закрыть на период зимней навигации 2019/2020 года рейсы в Амман, Минск и Ригу с 16 ноября в связи с отрицательной рентабельностью.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Новое расписание вводится с 16 ноября 2019 года на весь зимний сезон навигации IATA 2019/2020... В связи с отрицательной рентабельностью МАУ прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу", - говорится в сообщении.

Также будет приостановлено выполнение полетов по маршруту "Киев - Пекин", а частотность полетов по маршруту "Киев – Бангкок" снижена до трех еженедельных рейсов.

Отмечается, что все собственные регулярные рейсы МАУ в страны Западной Европы будут выполняться в дневное время с вылетом из Киева в промежутке времени 09:30-10:30 и прилетом в Киев в промежутке 17:30-18:30 по местному времени. В то же время частотность полетов между Киевом и Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом и Мадридом возрастет до ежедневной, также дважды в день будут выполняться рейсы в Лондон и Вильнюс.

Регулярные рейсы МАУ в Каир, Дубаи, Анкару, Измир, Ереван, Баку и Тегеран будут выполняться в ночное время с вылетом из Киева в промежутке 20:00-21:00 и прилетом в Киев в промежутке 07:30-08:45 по местному времени, при этом полеты в Тель-Авив, Стамбул и Тбилиси будут выполняться по несколько раз в день.

На внутренних направлениях МАУ намерена осуществлять рейсы из Киева в Одессу, Харьков и Львов дважды в день, а в Днепр, Херсон, Черновцы, Запорожье и Ивано-Франковск - ежедневно.

Кроме того, в период зимней навигации количество рейсов МАУ между Киевом и Торонто возрастет с двух до трех в неделю, а с 16 ноября вылет из Киева в Нью-Йорк переносится на 11:30, прилет в Киев - на 16:20. Рейсы в США и Канаду будут выполняться на самолетах Boeing-777.

Планируется, что количество еженедельных рейсов между Киевом и Дели увеличится до пяти в зимнем сезоне 2019/2020, а затем и до семи в летнем сезоне 2020 года.

В компании пояснили, что сокращение программы полетов обусловлено "необходимостью оптимизации затрат авиакомпании и возвращения ее в зону безубыточности".

Напомним, в сентябре президентом МАУ стал топ-менеджер аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.