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"Магистральные газопроводы" перешли в управление Минфина в рамках анбандлинга

Компания станет владельцем оператора ГТС.

"Магистральные газопроводы" перешли в управление Минфина в рамках анбандлинга
Фото: Макс Левин

Управление корпоративными правами компании "Магистральные газопроводы Украины" от Министерства энергетики и окружающей среды перешло к Минфину.

Об этом сообщил глава компании Александр Лисниченко в фейсбуке.

"Это важный шаг в выполнении Украиной внешних обязательств и обязательный базис для подписания следующего транзитного соглашения", - написал топ-менеджер.

"Магистральные газопроводы Украины" должны стать владельцем ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое сейчас является 100%-ной дочкой "Укртрансгаза".

Эта компания в свою очередь с 1 июля осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и станет сертифицированным оператором ГТС.

Процесс отделения ГТС из состава группы "Нафтогаз", или анбандлинг, - обязательное условие для подписания нового транзитного контракта с "Газпромом".

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