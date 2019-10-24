"Магистральные газопроводы" перешли в управление Минфина в рамках анбандлинга

Управление корпоративными правами компании "Магистральные газопроводы Украины" от Министерства энергетики и окружающей среды перешло к Минфину.

Об этом сообщил глава компании Александр Лисниченко в фейсбуке.

"Это важный шаг в выполнении Украиной внешних обязательств и обязательный базис для подписания следующего транзитного соглашения", - написал топ-менеджер.

"Магистральные газопроводы Украины" должны стать владельцем ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое сейчас является 100%-ной дочкой "Укртрансгаза".

Эта компания в свою очередь с 1 июля осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и станет сертифицированным оператором ГТС.

Процесс отделения ГТС из состава группы "Нафтогаз", или анбандлинг, - обязательное условие для подписания нового транзитного контракта с "Газпромом".