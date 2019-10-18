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​Тимошенко: ГТС надо отделить от "Нафтогаза", но сохранить в госсобственности

"Если в закон будет внесена норма о сохранении ГТС в госсобственности, парламент может рассчитывать на голоса фракции во время второго чтения и в целом".

​Тимошенко: ГТС надо отделить от "Нафтогаза", но сохранить в госсобственности

Партия "Батькивщина" не поддержала законопроект, предусматривающий отделение деятельности по транспортировке природного газа в первом чтении. Если в документ будет внесена норма о сохранении нашей газотранспортной системе (ГТС) в государственной собственности, парламент может рассчитывать на голоса фракции во время второго чтения и в целом.

Об этом заявила Юлия Тимошенко сегодня с парламентской трибуны, сообщается на сайте политсилы.

Она напомнила, что построение украинской ГТС с нуля будет стоить 300 млрд евро и приносить 3 млрд долларов ежегодно.

"Уже 15 лет на ГТС идет охота, ее никто не собирается с 300 млрд евро покупать, но ее хотят присвоить через управление системы распоряжения прибылью и доходом в 3 млрд долларов", - сказала Тимошенко.

Отмечается, что "Батькивщина" поддерживает необходимость выполнять обязательства по Энергетическому пакету с Евросоюзом и отделить ГТС от "Нафтогаза", чтобы избежать искусственного банкротуства и перекрестного субсидирования.

"Это нужно, но это может быть только государственное предприятие, которое запрещено к приватизации, концессии и т.д.", - подчеркнула Тимошенко.

Она также поблагодарила "Слугу народа" за то, что они тоже выступают против любых манипуляций с ГТС.

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