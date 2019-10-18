Тимошенко: аграрный комитет попытался протащить решение по земле за спиной у народа

Протягивание законопроекта о распродаже сельскохозяйственной земли вопреки воле народа и Регламента ВРУ неприемлемо. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время выступления с трибуны парламента.

Она возмутилась тем, как аграрный Комитет ВРУ пытается за закрытыми дверями, за спиной у народа решить судьбу украинской земли.

"Заседание комитета по рассмотрению земельных законопроектов должно было состояться сегодня в 14.30, и представители комитета и общественности намеревались принять в нем участие. Зато его спешно провели утром, сообщив об этом только сторонникам распродажи земли", - отметила политик. На нем было

принято решение «о поддержке законопроекта, который дает право продавать землю иностранцам и в размере - свыше 210 тыс. гектар в одни руки».

Юлия Тимошенко поблагодарила Главу ВРУ, который собрал лидеров фракций и дал возможность обсудить соответствующий вопрос.

«По совместному решению председателей фракций и руководства парламента утреннее тайное собрание отдельных членов аграрного комитета признано нелегитимным. Полноценное заседание комитета с участием всех неравнодушных состоится на следующей пленарной неделе», - отметила она.

Председатель партии напомнила, что, согласно последним социологическим рейтингам, 73% граждан выступают против продажи земли, 81% против продажи иностранцам, более 70% - за проведение референдума.