Партия "ЕС" обвинила "1+1" в использовании приемов российской пропаганды

В партии напомнили, что отсутствие сбалансированной позиции и права на ответ является прямым нарушением стандартов свободы слова.

Партия "Европейская солидарность" обвинила телеканал "1+1" в использовании приемов российской пропаганды. Об этом говорится в заявлении ЕС.

В частности, речь идет о программе "Право на владу", где, отмечается в заявлении ЕС, ведущая Наталья Мосейчук "позволила себе откровенное оговаривание пятого президента Украины, заявляя о якобы уголовных правонарушениях в связи с мифическими "панамскими оффшорами" Петра Порошенко". Ни представители Порошенко, ни его адвокаты в студии не присутствовали - им приглашение отменили.

"О том, что именно такой сценарий был заранее спланирован, свидетельствует то, что накануне партия "Европейская Солидарность" получила приглашение на программу, но в последний момент, телеканал "1+1" отменил приглашение, сославшись на то, что во всей телестудии не нашлось места для представителя партии, имеющей третью, по количеству депутатов, фракцию в парламенте страны.

Это, однако, не удержало ведущих от навязывания обществу ложной информации, опровергли не только партия "Европейская Солидарность", а и правоохранительные органы Панамы, которые закрыли любые дела против Петра Порошенко. Общаясь с генпрокурором Русланом Рябошапкой ведущая ток-шоу цитировала юриста времен Виктора Януковича Андрея Портнова, но "забыла" процитировать заявление адвокатов Петра Порошенко о возбуждении против этого деятеля в Панаме уголовного дела за предоставление ложной информации", - говорится в заявлении ЕС.

В партии напомнили, что отсутствие сбалансированной позиции и права на ответ является прямым нарушением стандартов свободы слова и свидетельствует о полной политической ангажированности телеканала, "который не гнушается методами авторитарной пропаганды в стиле русских "скабеевських" шоу".