Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О концессии" № 155-IX, который Верховная Рада приняла 3 октября 2019 года.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

"Документ открывает новые возможности для сотрудничества государства и бизнеса. Ожидается, что концессия обеспечит привлечение инвестиций в социальную, транспортную, энергетическую сферы, жилищно-коммунальную инфраструктуру, здравоохранение; будет способствовать модернизации и созданию новой инфраструктуры, эффективному управлению объектами государственной и коммунальной собственности, предоставлению качественных общественных услуг и увеличению фискального пространства государства", - говорится в сообщении.

Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины с целью урегулирования отношений в сфере привлечения частного бизнеса в инфраструктуру на условиях государственно-частного партнерства.

Он предусматривает введение единой процедуры инициирования и принятия решения об осуществлении государственно-частного партнерства для всех форм государственно-частного партнерства, в том числе концессии.

Также закон вводит прозрачную процедуру выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог), предусматривает возможность привлечения к работе комиссии независимых экспертов; возможность привлечения советников для подготовки концессионных проектов, конкурсной документации; надежные гарантии для концессионеров и кредиторов; четкое регулирование права собственности на объект концессии, целью которого является сохранение за государством/территориальной громадой права собственности на объект концессии.

В документе также предусмотрена процедура трансформации аренды в концессию в случае соответствующего обращения со стороны арендатора при условии внесения дополнительных инвестиций.

Кроме того, закон дает возможность замены концессионера в случае ненадлежащего исполнения им своих обязательств.

Документом также урегулированы особенности концессии на рынках, пребывающих в состоянии естественной монополии; особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог; финансовые вопросы в концессионных проектах; земельные вопросы и вопросы градостроительства для реализации проектов, осуществляемых на условиях концессии.

Напомним, что концессия является формой государственно-частного партнерства, в рамках которого инвестор на платной основе получает право на строительство объекта или управление им. При этом операционный риск перекладывается на инвестора, ему не гарантируется окупаемость инвестиций или расходов. Доход от пользования идет инвестору.