ВАКС начал избирать меру пресечения Гладковскому (обновлено)

Высший антикоррупционный суд в пятницу вечером начал избирать меру пресечения бывшему заместителю главы СНБО Олег Гладковскому.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

Судебное заседание ведет следственный судья Тимур Хамзин.

Перед началом заседания Гладковский заявил, что не видит основания для объявления подозрения.

"То, что мне инкриминируют, полная чушь. Дело состоит из пяти томов, где два тома - моя налоговая декларация, которую заполнял в течение трех лет. И это - основная составляющая этого дела. Еще один том - контракты между предприятием, к которому я не имел никакого отношения и влияния на его деятельность, с Министерством обороны и четвертый том - касается декларирования. И пятый том - то, что было сформулировано в сообщении о подозрении, где белое говорят черное, а на черное - белое, а остальное мы с вами сейчас послушаем и моя позиция будет такая, чтобы отстоять свою честь, достоинство и невиновность", - сказал подозреваемый.

Гладковский отметил, что не собирался покидать территорию Украины.

"Задержание - это тоже нарушение закона, моих прав и свобод, потому что я с три последних года 260 раз был за границей, занимался военной помощью. Только в этом году даже после освобождения я более 10 раз был за границей. 7 октября прилетел оттуда. У меня было приглашение на выставку в Брюсселе и обратные билеты. Почему меня задержали именно сейчас - не понимаю", - сказал Гладковский.

Адвокаты Гладковского подали ходатайство об его освобождении из-под стражи, поскольку на момент задержания он не был в статусе подозреваемого. По словам Гладковского, ему вручили подозрение сегодня в 17:18. Адвокат считает, что без решения следственного судьи задержание незаконно.

Адвокаты считают, что прокуроры не привели в протоколе о задержании доказательства, что Гладковський мог избежать привлечения к ответственности путем бегства из страны.

Обновление. Прокурор пояснил, что адвокаты не опровергают, что человек мог уклоняться от ответственности, и органы предварительного расследования могли так считать. Дело расследуется с апреля. Летом этого года было проведено несколько обысков, в том числе на предприятии, где является бенефициаром Олег Гладковский.

Прокурор считает, что адвокаты, требуя сейчас его освобождения, не доказали факта, что он не мог уклоняться привлечения к ответственности.

Олега Гладковского задержали 17 октября перед вылетом в Брюссель по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением ч.2 ст.364 Уголовного кодекса.