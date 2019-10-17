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Гладковский объявил голодовку

Владелец "Богдана" считает задержание политически мотивированным.

Гладковский объявил голодовку
Фото: Zik

Бывший заместитель секретаря СНБО, владелец корпорации "Богдан" Олег Гладковский объявил голодовку в знак протеста против задержания.

Об этом говорится на сайте "Богдана".

"Олег Гладковский называет незаконным его задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку. По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не направлялось. Называя грязным пиаром сегодняшнее задержание, Гладковский подчеркивает политически мотивированное незаконное преследование, целью которого является ничто иное, чем создание картинки для ТВ", - сказано в заявлении.

Гладковского задержали 17 октября перед вылетом в Брюссель по уголовногому делу о злоупотреблении служебным положением ч.2 ст.364 Уголовного кодекса.

По данным агентства "Украинские новости", дело касается закупки Министерством обороны у корпорации "Богдан" санитарных автомобилей "Богдан 2251" на шасси Great Wall Wingle 5 single cab.

В 2017 году Минобороны закупило по гособоронзаказу 100 таких машин, но после поставки у автомобиля обнаружились значительные недостатки и производство остановили.

В "Богдане" заявили, что существенно доработали автомобиль. Было пересмотрено оборудование кабины водителя и медицинского кунга, в интерьер медицинского отделения внесли изменения для более комфортного пребывания во время выполнения задач, в частности, оборудовали автономной системой подогрева, а топливную систему - специальным обогревателем.

В начале 2019 года был подписан новый договор на закупку санитарных "Богданов".

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