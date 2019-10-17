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В Генпрокуратуре создан департамент по пыткам в правоохранительных органах

Главой департамента стал Юрий Белоусов.

В Генпрокуратуре создан департамент по пыткам в правоохранительных органах
Юрий Белоусов
Фото: facebook/Експертний центр з прав людини

В Генеральной прокуратуре создан отдельный департамент процессуального руководства в уголовных производствах о пытках и других серьезных нарушениях граждан со стороны правоохранительных органов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

17 октября начальником департамента был назначен Юрий Белоусов, исполнительный директор Экспертного центра по правам человека.

Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в уголовных делах, связанных с грубыми нарушениями прав человека на этапе досудебного расследования, таких как пытки, превышение власти и служебных полномочий, связанных с применением насилия, незаконными задержаниями и тому подобное.

Напомним, что несколько дней назад двум одесским патрульным сообщили о подозрении. Следователи заявили, что полицейские дубинкой выбивали признания из задержанных.

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