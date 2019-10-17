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Россия не сочла заявление о необходимости распустить "ДНР" и "ЛНР" официальной позицией Украины

"По поводу роспуска "ЛНР" и "ДНР" - это заявление не официального лица".

Россия не сочла заявление о необходимости распустить "ДНР" и "ЛНР" официальной позицией Украины
Фото: EPA/UPG

Министерство иностранных дел РФ не считает, что заявление о необходимости распустить "ДНР" и "ЛНР", сделанное представителями Украины на последнем заседании переговорной группы в Минске, было официальной позицией Украины.

Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"По поводу роспуска "ЛНР" и "ДНР" - это заявление не официального лица. По крайней мере мы не рассматриваем его таким образом, что оно отражает позицию Киева целиком. Я не знаю, почему оно было сделано", - сказала Захарова.

Она считает, что ориентироваться следует на заявления президента Украины Владимира Зеленского и представителей украинского МИД.

При этом Захарова подчеркнула, что предложение распустить "ДНР" и "ЛНР" наносит "удар по первичной задаче: реализации Минских договоренностей и создании, по крайней мере, приближении к созданию обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины, в разных регионах".

Напомним, пресс-секретарь Леонида Кучмы по итогам встречи Трехсторонней контактной группы 15 октября сообщила, что Украина на ней озвучила ряд условий для выполнения политического блока вопросов Минских соглашений. Среди них - роспуск группирововок "Л/ДНР".

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