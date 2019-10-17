В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"
В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"
Во взломанной почте консультанта Путина обнаружили "план борьбы с Навальным", - The Insider
Во взломанной почте консультанта Путина обнаружили "план борьбы с Навальным", - The Insider
Австрийская компания отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций
Австрийская компания отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
Що військові думають про розведення сил?
Що військові думають про розведення сил?
Гражданин Вьетнама по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в Одесском политехе
Гражданин Вьетнама по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в Одесском политехе
Вилкула и Колесникова отправили под суд
Вилкула и Колесникова отправили под суд
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
В Кремле назвали "неожиданной идеей" предложение распустить "ЛДНР"
В Кремле назвали "неожиданной идеей" предложение распустить "ЛДНР"
ГлавнаяПолитика

ВР в первом чтении одобрила закон Зеленского про ГБР

Закон предлагает усилить полномочия директора Госбюро расследований.

ВР в первом чтении одобрила закон Зеленского про ГБР
Фото: РБК

Верховная рада Украины одобрила за основу в первом чтении законопроект №2116 Владимира Зеленского об изменениях закона "О Государственном бюро расследований (ГБР)". Об этом сообщает «РБК-Украина».

Законопроект поддержало 263 народных депутата.

Этот проект предлагает усилить полномочия директора ГБР, а также изменить правовой статус Госбюро расследований и сделать его правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции.

В действующей редакции закона о ГБР, бюро является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что Рада не будет спешить с принятием законопроекта о ГБР. Законопроект будут принимать в два чтения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также