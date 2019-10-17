ВР в первом чтении одобрила закон Зеленского про ГБР

Верховная рада Украины одобрила за основу в первом чтении законопроект №2116 Владимира Зеленского об изменениях закона "О Государственном бюро расследований (ГБР)". Об этом сообщает «РБК-Украина».

Законопроект поддержало 263 народных депутата.

Этот проект предлагает усилить полномочия директора ГБР, а также изменить правовой статус Госбюро расследований и сделать его правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции.

В действующей редакции закона о ГБР, бюро является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что Рада не будет спешить с принятием законопроекта о ГБР. Законопроект будут принимать в два чтения.