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Рада создала Единую электронную систему в сфере строительства

Законопроект был определен президентом Зеленским как неотложный.

Рада создала Единую электронную систему в сфере строительства
Фото: Анна Стешенко

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1081 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по поводу усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства".

За документ проголосовали 319 нардепов, передает "РБК-Украина".

Законопроект был определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный. Он предусматривает создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, представление документов в электронной форме для получения всех административных и других услуг в сфере строительства, а также получение таких услуг в электронной форме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также в законе прописано сокращение перечня документов, представляемых для получения административных услуг в сфере строительства, и введение электронного взаимодействия между государственными электронными информационными ресурсами, субъектами предоставления админуслуг в сфере строительства для получения административных услуг по принципу "единого окна".

Документом предусмотрена оплата админуслуг в сфере строительства, штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности с помощью электронной системы.

Согласно закону, вводится открытый доступ к информации, содержащейся в электронной системе (кроме персональных данных), через портал электронной системы, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектам недвижимого имущества.

Напомним, ранее Госархстройинспекция упорядочила регистрацию разрешительных документов на строительство.

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