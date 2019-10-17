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НАБУ и ГБР получили право на прослушку

Также отменяется часть "поправок Лозового".

НАБУ и ГБР получили право на прослушку
Фото: Макс Левин

Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получили право на снятие информации с телекоммуникационных систем ("прослушку").

Об этом говорится в законе №1009, опубликованном в парламентской газете "Голос України" 16 октября и вступившем в силу в четверг, 17 октября.

Указанный проект закона был внесен в парламент президентом Владимиром Зеленским и принят Верховной Радой 4 октября.

Согласно ему, ГБР и НАБУ включены в список правоохранительных органов, уполномоченных снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей.

Кроме того, отменяется часть "поправок Лозового" в Уголовный процессуальный кодекс о порядке назначения и проведения экспертиз.

Помимо этого, регулируется порядок рассмотрения уголовных дел в судах, а именно, вводится понятие вступительной речи сторон процесса, вводится обязательность оглашения не полного, а короткого текста обвинительного акта, а также вводится порядок предоставления доказательств сторонами защиты и обвинения.

Также судья получает право прерывать выступление в случае его сознательного затягивания стороной процесса.

Согласно другим изменениям, отменять незаконные постановления НАБУ и САП сможет не только руководитель антикоррупционной прокуратуры, но и генеральный прокурор.

Регулируется также порядок приема на работу в НАБУ негласных сотрудников. Согласно закону, указанные сотрудники принимаются в штат на основании конкурсного отбора.

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Источник: "Українські новини"
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