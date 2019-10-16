Зеленский подписал закон о совершенствовании госзакупок

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок" № 114-ІХ, , который Верховная Рада приняла 19 сентября 2019 года.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

"Закон призван предотвращать коррупцию и обеспечивать конкурентную среду при государственных закупках", - говорится в сообщении.

Согласно закону, использование электронной системы ProZorro становится обязательным для осуществления государственных закупок стоимостью от 50 тысяч гривен (ранее порог был от 200 тысяч гривен). Также закон обязывает заказчика предоставлять отчеты в ProZorro обо всех закупках стоимостью от 1 копейки (ранее от 50 тысяч гривен).

У бизнеса, который победил в тендере, будет 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении. "Это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчикам сохранить наиболее экономически выгодное предложение", - отмечают в пресс-службе.

Также документ внедряет дифференцированную плату за подачу жалобы в Антимонопольный комитет Украины, что "позволит прекратить необоснованное обжалование большого количества закупок и задержку проведения тендеров".

Также закон предусматривает возврат платы в случае удовлетворения жалобы поставщика.

Кроме того, закон усиливает ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков и вводит персональную ответственность должностных лиц в виде штрафа.

"Также закон предусматривает борьбу с демпингом - система будет указывать на слишком низкую цену, и поставщик должен будет ее обосновать", - говорится в сообщении.

Кроме того, закон продлевает срок закупок лекарств и вакцин через международные организации до 2022.

Перечень лекарств и порядок закупок будет утверждать Кабинет министров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после публикации, кроме раздела VI, который вводится в действие через 12 месяцев со дня опубликования.