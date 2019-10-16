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​Кабмин назначил заместителя министра энергетики по угольной отрасли

Станислав Ковалевский в прошлом работал на угольных предприятиях.

​Кабмин назначил заместителя министра энергетики по угольной отрасли
Фото: www.dtek.com

Кабинет министров Украины в среду назначил нового заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды. Как говорится на сайте правительства, им стал Станислав Ковалевский.

Ковалевский в прошлом работал на ГП "Торецкуголь", ГП "Орджоникидзеуголь", а также "Добропольеуголь".

Он стал уже шестым заместителем министра энергетики Алексея Оржеля.

29 сентября Кабмин назначил его заместителем Ирину Ставчук, 9 октября - Константина Чижика (по вопросам евроинтеграции) и Виталия Шубина (первый заместитель), 12 октября - Алексея Рябчина и Романа Абрамовского.

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