Бывший нардеп от "Батькивщины" Рябчин стал заместителем главы Минэкоэнергии

Бывший депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Алексей Рябчин стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом говорится на сайте правительства.

В прошлом созыве парламента Рябчин был председателем подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. В 2010 году защитил диссертацию по теме "Эколого-энергетическая безопасность мирохозяйственного развития в условиях глобализации".

Еще одну должность заместителя министра получил Роман Абрамовский, который в 2015 году несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ.

Должность министра энергетики занимает Алексей Оржель.

29 сентября Кабмин назначил его заместителем Ирину Ставчук, а 9 октября - Константина Чижика (по вопросам евроинтеграции) и Виталия Шубина (первый заместитель).