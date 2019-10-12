Есть первая сборная, которая пробилась на Евро-2020
Есть первая сборная, которая пробилась на Евро-2020
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Восстание против Ленина
Восстание против Ленина
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
Зеленский определился с послом Украины в США
Зеленский определился с послом Украины в США
Давид Арахамия: "Единственное, что нас всех объединяет, это доверие к президенту"
Давид Арахамия: "Единственное, что нас всех объединяет, это доверие к президенту"
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
ГлавнаяПолитика

Бывший нардеп от "Батькивщины" Рябчин стал заместителем главы Минэкоэнергии

Оржелю назначили уже пятерых замов.

Бывший нардеп от "Батькивщины" Рябчин стал заместителем главы Минэкоэнергии
Фото: Макс Требухов

Бывший депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Алексей Рябчин стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом говорится на сайте правительства.

В прошлом созыве парламента Рябчин был председателем подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. В 2010 году защитил диссертацию по теме "Эколого-энергетическая безопасность мирохозяйственного развития в условиях глобализации".

Еще одну должность заместителя министра получил Роман Абрамовский, который в 2015 году несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ.

Должность министра энергетики занимает Алексей Оржель.

29 сентября Кабмин назначил его заместителем Ирину Ставчук, а 9 октября - Константина Чижика (по вопросам евроинтеграции) и Виталия Шубина (первый заместитель).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также