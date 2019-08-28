Совладелец заправок KLO претендует на пост министра энергетики

Совладелец сети автозаправок KLO Вячеслав Стешенко претендует на пост министра энергетики и угольной промышленности.

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Стешенко 49 лет, с 1995 года занимается торговлей нефтепродуктами через собственную сеть АЗС, которую он основал вместе с другом Игорем Чернявским.

На сегодня сеть автозаправочных станций KLO насчитывает 62 АЗК с собственными ресторанами, магазинами, кафе, мойками в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Сейчас министром энергетики является Игорь Насалик.