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Интернет-издание "НВ" заявило о взломе

На сайте вышел материал "Украинские военнослужащие — главная проблема Яворовского учебного центра".

Издание "НВ" заявило о взломе неизвестными лицами админпанели сайта, в результате которого материал от 26 августа "Во Львовской области столкнулись четыре автомобиля: два человека погибли, шестеро травмированы" заменили публикацией с заголовком "Украинские военнослужащие — главная проблема Яворовского учебного центра".

Фото: НВ

"Редакция НВ расценивает это как откровенную циничную провокацию как против нашего ресурса, так и против Вооруженных Сил Украины", - говорится на сайте издания.

Материал сняли с публикации.

"НВ" планирует обратиться в правоохранительные органы.

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