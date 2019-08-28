Суд по Богатыревой состоится в ближайшее время (обновлено)

Прокуратура внесла ходатайство по избранию меры пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой, которая вчера была задержана в аэропорту "Жуляны".

Как сообщили LB.ua в Печерском райсуде Киева, ходатайство по Богатыревой уже поступило в суд. Заседание состоится в ближайшее время. Судья - Смик.

Напомним, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева накануне вернулась в Украину из Минска после того, как суд обязал Генеральную прокуратуру закрыть против нее дело. Однако, она была задержана, т.е. с розыскной базы ее до сих пор не сняли.

В Печерском райсуде Киева сообщили, что Богатыреву привезли в суд для избрания меры пресечения. Однако это было после завершения рабочего времени. Поэтому суд не принимал решения.

По информации LB.ua, Богатырева провела ночь в Изоляторе временного содержания Нацполиции на Косогорном переулке. Планировалось, что сегодня состоится суд по избранию меры пресечения.

Как ранее сообщалось, в 2014 году Раису Богатыреву объявили в розыск. Экс-министр подозревается в растрате 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам, а также в растрате 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулинов у "Индара". По некоторым данным, после Майдана Богатырева жила в Крыму.

20 августа 2019 года Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело в отношении Богатыревой. Но в прокуратуре LB.ua сообщили, что подали на это решение апелляцию, потому оно не вступило в силу.