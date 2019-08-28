Депутаты Рады обратились в КСУ из-за угрозы разделения должностей мэра Киева и главы КГГА

В представлении подчеркивается, что "никакие изменения в законы, совершенные во времена Януковича, не содержат правовой новизны".

Депутаты Верховнй Рады VIII созыва от разных фракций просят Конституционный Суд растолковать статьи Конституции в части распределения и осуществления государственной власти и местного самоуправления и в столице.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Конституцией Украины определено, что в Киеве первично и полноценно действует местное самоуправление с особенностями, которые устанавливает «Закон о столице». Ст.141 Конституции предусматривает, что территориальная община на открытых и прямых выборах избирает мэра, который председательствует на заседаниях совета и возглавляет его исполнительный орган, сроком на 5 лет. КСУ еще в 2003 году своим решением дал разъяснения, что Киевский городской голова, избранный общиной, должен быть назначен и председателем КГГА. То есть, назначение исключительно мэра Киева на должность главы КГГА президентом Украины не является совмещением должностей, а является формой выполнения Киевским городским головой «ex officio» своих полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины", - говорится в конституционном представлении.

В представлении подчеркивается, что "никакие изменения в законы, совершенные во времена Януковича, не содержат правовой новизны по сравнению с 2003 годом и тем более не могут отменять или сужать гарантии, установленные местному самоуправлению Конституцие".

Депутаты также обращают внимание а то, что Конституция устанавливает разные даты выборов президента Украины и городских голов.

"А это делает невозможным установление юридической связи между прекращением полномочий избранного Киевского городского головы и назначенного главы КГГА. К тому же, на законодательном уровне практически невозможно осуществить эффективное распределение полномочий между законодательным и исполнительным органами столичной власти и их руководителями", - отмечается в документе.

"И дело не в фамилиях, не в том, что Кличко держится за какие-либо кресла. Речь идет о сворачивании реформы децентрализации, о лишении столицы самоуправления. Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом - «Законом о столице». И еще в 2003 году КС четко сказал, что председателем КГГА может быть назначено только лицо, избранное киевским городским головой. То есть человек, которого выбрали жители столицы", - отметил Кличко комментируя обращение депутатов.

Напомним, в 2003 году КС решил, что КГГА параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем. Однако, когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью знаменитых венских соглашений.

В начале июля 2019 года появилась информация о том, что Офис президента Владимира Зеленского намерен разделить должности мэра Киева и главы КГГА и уволить Кличко с последней. Мэр столицы заявил, что обратится в Конституционный Суд и, в случае разделения должностей, настаивает на проведении досрочных выборов.