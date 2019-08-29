Труднощі виховання

Перед початком роботи Верховної Ради президент вирішив ще раз зустрітися з фракцією і надихнути її на правильні та результативні голосування. Напередодні представники “Слуги народу” розповідали LB.ua , що партія обіцяє уже в перший день роботи ВР представити уряд і прем'єра. Та Володимир Зеленський запропонував обмежитися законопроектами, за які наполегливо рекомендував проголосувати своїм “слугам”. Від деяких з них народні обранці не в захваті.

До президента як на свято. Народні депутатки у сукнях та на підборах, їхні колеги у костюмах з краватками почали сходитися до КВЦ “Парковий” ще за півгодини до 16:00. На цей час запрошували нардепів у виставковий центр, відомий як “вертолітний майданчик Януковича”.

Хоча зустріч була закритою для журналістів, з десяток телеканалів чатували під будівлею з надією дізнатися прізвища майбутніх міністрів. Нардепи, звісно, не зізнавалися і говорили лише про законопроекти. Дехто не приховував сумнівів. Мажоритарниця з 168 округу Харкова Марія Мезенцева, наприклад, риторично запитувала, як працюватиме закон про скорочення чисельності депутатів.

“У нас виникає питання, з якого моменту буде діяти цей закон. Для мене, як для мажоритарниці, це може звучати анекдотично, тому що мене обрало понад 30 тисяч харків'ян. Чи можуть мене кимось замінити? Авжеж, ні”, – ішла Мезенцева у наступ на партійну лінію.

Ближче до 16.00 охоронці у цивільному піднялися на сходи і не пускали журналістів донизу – безпосередньо до входу у центр. Тож лишалося спостерігати, як підїжджають автівки і вгадувати їхніх власників.

Двадцять по четвертій приїхав заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук – ймовірний майбутній прем'єр. На питання LB.ua, чи таки вже буде презентуватися як очільник уряду, коротко відповіповів: “Подивимося”.

Президент зайшов до КВЦ через чорний вхід, журналісти його не бачили. Ані до, ані після зустрічі до медіа він так і не вийшов.

Поки Зеленський надихав депутатів на потрібні рішення, журналісти мляво грілися на сонці, ретельно вдивляючись у людей, які виходили з центру.

Фото: Діана Буцко

Близько 17-ої Дмитро Разумков, Олександр Корнієнко та Руслан Стефанчук поспішно покинули приміщення та сіли в автівки, не підходячи до преси. На п'яту вечора було заплановане засідання підготовчої депутатської групи, яка повинна була ухвалити порядок денний урочистого засідання Верховної ради. Там домовилися, що почнуть роботу парламенту зі складу нового Кабміну, зняття недоторканності і ще 25 питань.

Коли близько 18-ої “слуги народу” почали виходити з КВЦ, то про заплановане на наступний день голосування нічого не знали.

“Завтра у нас буде невеликий перелік документів. Фракція більшістю висловила думку, що потрібно ще попрацювати. Я вважаю себе людиною, яка не готова голосувати за ті законопроекти, яких не бачила”, – зазначив обраний нардеп Олександр Федієнко.

За його словами, фракція змінила плани ухвалити сотню законопроектів під час першого дня роботи, адже більшість документів не були презентовані усім нардепам.

Фото: Діана Буцко

Під час розмови з президентом у майбутніх депутатів виникло питання про зняття недоторканності. Хтось із парламентарів запитав про те, як убезпечити себе від тиску правоохоронців без недоторканності.

“Президент привів приклад. Якщо народний депутат на пішохідному переході зіб'є якусь людину, то він повинен нести відповідальність? Усі народні депутати відповіли: “Так”. Тоді президент сказав: “Які питання! Треба знімати недоторканність”, – переказував виступ президента нардеп Олександр Качура.

Майбутній голова парламентського комітету з закордонних справ Богдан Яременко назвав це не тиском, а аргументованим переконуванням. За його словами, президент нагадав передвиборчі обіцянки і своїм красномовством таки переконав “слуг”. Мовляв, завтра всі проголосують правильно.

Презентував законопроекти й Олексій Гончарук, але офіційно його як кандидата у прем'єр-міністри так і не представили. Не дізналися “зелені” й імена усіх членів уряду. Деякі депутати розгублено вгадували прізвища майбутніх очільників відомств.

“Міністр освіти? Здається, Новосад”, – відповідав один із парламентарів на питання про голову МОН.

За словами іншого джерела LB.ua, на голову Служби безпеки є два претенденти – кого висунуть, не має значення, бо “обидва хороші”.

Один із впливових депутатів “Слуги народу” у розмові з LB.ua стверджував, що досі не знає призначень за квотою президента.

“Роздадуть біографії, і будемо голосувати”, – відповів на питання про те, як буде тиснути кнопку на першому засіданні Верховної Ради.