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Гройсман записал прощальное видео на посту премьера

По его мнению, "новое правительство будет принимать страну, которая и стабильна, и развивается".

Гройсман записал прощальное видео на посту премьера
Владимир Гройсман
Фото: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-slovackim-zmi-ukrayina-znahoditsya-na-peredovij-borotbi-za-demokratiyu

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал прощальное видео на должности главы правительства.

"Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый Премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное - успеха. Ведь именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальная жизнь каждого украинца. Лично для меня - это всегда было приоритетом номер один", - сказал Гройсман.

По его мнению, "новое правительство будет принимать страну, которая и стабильна, и развивается".

"Мое служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и буду брать на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал", - резюмировал Владимир Гройсман.

Гройсман возглавил Кабинет министров Украины 14 апреля 2016 года. Ожидается, что уже завтра, на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва будет рассматриваться вопрос о назначении нового главы правительства. Наиболее вероятным кандидатом на эту должность называют нынешнего заместителя председателя Офиса президента Алексея Гончарука.

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