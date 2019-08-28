Подготовительная депутатская группа провела последнее заседание перед торжественным открытием ВРУ IX созыва. Как передаёт корреспондент LB.ua, депутатская группа рассмотрела технические вопросы.

«Мы так долго обменивались позициями, что затянули начало заседания группы на час (изначально оно планировалось в 17-00, а началось в 17-45, - прим.)», — заявил председательствующий Дмитрий Разумков.

Для начала депутатская группа окончательно согласовала вопрос рассадки народных депутатов в сессионном зале. В частности, был урегулирован дополнительный вопрос размещения депутатов-самовыдвиженцев в соотвествии с их заявками.

Также члены группы обсудили технический вопрос о выделении помещений парламента для секретариатов депутатских групп. Однако будущий депутат фракции «Батькивщина» Иван Крулько отметил о нецелесообразности принятия такого решения сегодня, поскольку только завтра, после открытия заседания новой Рады будут решаться вопросы создания как фракций, так и групп.

Разумков предложил поддержать это предложение, ведь только завтра будет поставлена точка в вопросах количественного состава фракций и депутатских групп.

Аналогично группа отложила принятие решения относительно порядка возмещения из бюджета финансовых затрат будущих депутатов за проезд и проживание, как это предусмотрено действующим законодательством.

Также обсуждалась проблема размещения комитетов парламента. В частности, на данный момент только 12 комитетов уже получили кабинеты для работы, а 11 — ещё нет.

«После того, как завтра начнётся полноценное заседание Рады, наша группа утратит полномочия. И все вопросы, которые не решены на данный момент, будут решаться уже Аппаратом ВР. Думаю, что у нас и дальше будет такая же конструктивная работа», — резюмировал Разумков.

Напомним, депутатская группа работала в течение двух недель, решив организационные вопросы: приглашения иностранных гостей на торжественное заседание, порядок рассадки в зале. А также количества и порядок веления парламентских комитетов.