Партия "Слуга народа" в среду проведет консультацию с избранными народными депутатами. Она состоится в концертно-выставочном центре "Парковый" возле Верховной Рады, также известным как "вертолетная площадка Януковича".

Как сообщает корреспондентка LB.ua, по состоянию на 16:00 туда уже начали съезжаться представители "Слуги народа".

На собрании выступит президент Владимир Зеленский. Ожидается, что глава государства представит на нем будущий состав правительства Украины.

На мероприятие приехал замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук, который считается основным претендентом на кресло премьер-министра.

Напомним, что 29 августа состоится первое пленарное заседание Верховной Рады нового созыва.

Депутаты планируют в первый же день принять десятки ключевых законопроектов, в том числе начать процесс внесения изменений в Конституцию Украины.