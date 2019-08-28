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Зеленский встретился с советником Трампа

Джон Болтон второй день находится с визитом в Украине.

Зеленский встретился с советником Трампа
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в среду провел в Киеве переговоры с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Об этом говорится на сайте главы государства.

На встрече обсуждалась подготовка к встрече Зеленского и Дональда Трампа, возможность углубления сотрудничества с сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности и реформирования Вооруженных сил и украинской оборонной промышленности.

Также поднималась тема Донбасса. "Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандского формата", - сообщила пресс-служба президента.

Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

Напомним, что Болтон прилетел в Украину 27 августа после саммита "Большой семерки" во Франции.

В первый день визита советник Трампа встречался с секретарем СНБО Александром Данилюком.

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