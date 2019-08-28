Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны

Член набсовета "Укроборонпрома" и советник президента Украины Андрей Загороднюк стал основным претендентом на пост министра обороны.

Об этом говорится в телеграме шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

Загороднюк является руководителем компании "Дискавери Буровое оборудование", в начале июля стал советником президента Зеленского, а потом и членом наблюдательного совета концерна "Укроборонпром".

В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.

При этом также на пост министра рассматривался генерал-майор запаса Александр Полищук.

Напомним, с 2019 года должность министра обороны Украины является гражданской. В связи с этим нынешний министр Степан Полторак был вынужден уволиться с военной службы, чтобы остаться во главе министерства.