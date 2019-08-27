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Данилюк поблагодарил Болтона за поддержку деятельности команды Зеленского

Секретарь СНБО обсудил с советником президента США сотрудничество в сфере безопасности.

Данилюк поблагодарил Болтона за поддержку деятельности команды Зеленского
Александр Данилюк провел встречу с Джоном Болтоном

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Отмечается, что стороны обсудили активизацию отношений Украины и Соединенных Штатов  в сфере безопасности.

Данилюк поблагодарил Болтона и американскимх партнераов за поддержку деятельности команды президента Владимира Зеленского.

"Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран", - Данилюк.

Напомним, сегодня Болтон прибыл с визитом в Киев. Накануне сообщалось сокетник президента США намерен встретиться с руководством "Мотор-Сич" и убедить его отказаться от идеи продать компанию Китаю. 

Отмечалось, что соглашение с "Мотор Сич" широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала. 

В 2017 году Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "Подготовка к диверсии" в связи с продажей завода "Мотор Сич" китайским инвесторам,аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

В июле 2019 года стало известно, что виргинская Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанная с Китаем, собирается получить контроль над "Мотор Сич" совместно с "Укроборонпромом".

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