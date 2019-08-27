НАБУ открыло дело по незадекларированному особняку Поплавского

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Михаилом Поплавским, который через два дня потеряет неприкосновенность.

Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Бюро.

Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

В ходе расследования проверяется информация о возможном сокрытии Поплавским жилого дома площадью 1 067 кв. м, фотографии которого он регулярно выкладывал на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, в конце 2018 года журналисты Bihus.info выяснили, что Поплавский пользуется автомобилями Mercedes-Benz и домом площадью более 1000 кв. м, которые не указаны в его декларации о доходах.

В декларации Поплавского указана 76-метровая квартира на киевских Позняках. Но в то же время на официальной Instagram-странице Поплавского можно увидеть множество фотографий из роскошного загородного дома из поселка Бортничи под Киевом. Площадь этого особняка - площадью 1067,6 кв. м, там есть сауна и собственный водоем.

Фото: bihus.info

Площадь земли под ним - около полгектара. Один из этих земельных участков находится в аренде у проректора Киевского национального университета культуры и искусств Натальи Гайсинюк. Остальные участки и сам дом записаны на ее 71-летнего отца Анатолия Капелюшного. Однако местные жители подтверждают, что фактическим владельцем этого имущества является Поплавский.

Журналисты зафиксировали, как утром из этого дома выезжает Mercedes-Benz S500 Long 4Matic стоимостью около $100 тысяч. Его сопровождает еще один Mercedes-Benz GLS 350.

Фото: bihus.info

Одним из этих мерседесов постоянно пользуется Поплавский. На нем он приезжает в университет в комплиментарном фильме 2016 года. Также фотографиями этой машины изобилует Instagram-страница депутата. В декларации ее нет.