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МВД обеспечило 500 полицейских и спасателей квартирами в лизинг

Программа работает всего четыре месяца.

МВД обеспечило 500 полицейских и спасателей квартирами в лизинг
Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел за четыре месяца работы программы финансового лизинга обеспечило жильем более 500 семей полицейских и спасателей.

Об этом сообщил министр Арсен Аваков во время презентации первых результатов работы мотивационной программы МВД.

"Сегодня мы можем подвести первые итоги реализации этого важного социального проекта - первой мотивационной программы МВД - жилье для полицейских и спасателей в льготный финансовый лизинг. Только за четыре месяца - с мая по август 2019 года, когда программа полноценно заработала, более 500 семей получили жилье. К концу года мы ожидаем, что таких семей будет дополнительно 1000. Необеспеченность жильем спасателей и полицейских мы должны преодолеть за 3 года", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

По условиям программы государство полностью компенсирует расходы по обслуживанию договора-лизинга и до 40% лизинговых платежей. Сумма компенсации зависит от стажа работы и состава семьи. Например, при выслуге 5-10 лет ежемесячный платеж снижается на 10%, 10-15 лет - на 20%, от 15 лет - на 30%. Кроме того, платеж снижается на 5% за одного ребенка.

Срок лизинга - не больше 20 лет, есть опция досрочного погашения.

Для участия в программе нужно иметь не менее 2 лет стажа (кроме участников боевых действий) и не меньше 5 лет до выхода на пенсию.

Лизинг квартиры - это альтернатива кредитованию, предусматривающая аренду жилья с правом его выкупа в конце срока. Физическое лицо платит ежемесячную плату, как при аренде, но она засчитывается в общую стоимость квартиры. В конце срока лизинга физическое лицо может выкупить квартиру и оформить право собственности на нее.

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