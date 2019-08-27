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РФ отказала во въезде сенатору США с проукраинскими позициями

Сенатор заявил, что путь, который Путин избрал для России, является трагедией исторических масштабов.

РФ отказала во въезде сенатору США с проукраинскими позициями
Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Американскому сенатору с проукраинскими позициями Рону Джонсону отказали во въезде в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса США. Об этом сообщается на сайте сенатора.

"Сенатор США Рон Джонсон объявил сегодня, что правительство Российской Федерации отказало ему в визе для въезда в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса", - сказано в сообщении.

Джонсон является главой подкомитета сената по иностранным делам по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности. 

Сенатор заявил, что путь, который Владимир Путин избрал для России, является трагедией исторических масштабов. "Вместо проведения свободных и справедливых выборов, уважения верховенства закона и интеграции экономики России с западными демократиями, Путин вторгся в Грузию, попытался аннексировать Крым, начал войну на востоке Украины, где погибли тысячи людей, и поддержал варварский режим в Сирии, который использовал химическое оружие против своего народа в войне, в результате которой погибли сотни тысяч человек", - добавил Джонсон.

Он также надеется, что "в конце концов в России появится новое поколение лидеров".

Кроме того, Джонсон будет продолжать выступать за решительный ответ на российскую агрессию.

В пресс-службе сенат ора также напомнили, что Джонсон инициировал и поддерживал ряд законодательных актов по привлечению России к ответственности за агрессию в Украине и преследование диссидентов. Сенатор также является соавтором резолюции Сената с призывом к более активному реагированию на агрессию России в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также - к санкциям по "Северному потоку-2".

Напомним, ранее Джонсон назвал Путина единственным человеком, который может за один день прекратить военный конфликт на Донбассе. В интервью Голосу Америки он призвал Путина прекратить агрессию против Украины и "отозвать псов войны" с Донбасса.

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