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Герасимов увидел прообраз коалиции в составе "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины"

Некоторые оппозиционные фракции оказались не оппозиционными.

Герасимов увидел прообраз коалиции в составе "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины"
Артур Герасимов
Фото: Макс Левин

Один из лидеров "Европейской солидарности" Артур Герасимов заявил, что "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина" при распределении должностей в комитетах действуют согласованно.

Об этом он сказал журналистам в понедельник возле Верховной Рады.

"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко видим, что это будет "Слуга народа", и, как по мне, "Голос" и "Батькивщина". Почему? Потому что одно дело - политические заявления во время эфиров и другое дело - когда конкретными поступками подтверждаются или не подтверждаются некие действия. Так вот сегодня, когда распределялись монобольшинством должности среди разных фракций, в том числе оппозиционных, мы увидели, что некоторые из них совсем не оппозиционные", - заявил Герасимов.

"Мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнение и всего прочего между "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". Сегодня мы приняли это в предварительных решениях. Завтра мы будем голосовать их полностью и в целом", - сказал депутат.

Напомним, что "Слуга народа" в новой Верховной Раде получила более 250 мандатов, тогда как большинство решений принимаются 226 голосами.

При этом она запланировала вносить изменения в Конституцию, для которых необходимо иметь минимум 300 голосов.

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