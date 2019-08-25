Украина осудила проведение "фейковых" выборов в оккупированной Абхазии

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение 25 августа так называемых президентских выборов в оккупированном Россией регионе Грузии - Абхазии. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия", - говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона.

Также МИД призвал Российскую Федерацию пересмотреть решение о признании «независимости» так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

В самопровозглашенной Абхазии выборы проходят в воскресенье, 25 августа. На пост "президента республики" претендуют девять кандидатов.

Напомним, территория Абхазии и Цхинвальского региона официально объявлены в Грузии оккупированными после военных действий между Россией и Грузией в августе 2008 года. Тогда РФ признала "независимость" этих грузинских регионов и перебросила туда дополнительные войска и вооружение. Другие государства, кроме Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, "независимость" этих регионов не признают.