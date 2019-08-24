Руслан Рябошапка стал главным претендентом на пост генпрокурора

Его кандидатура, скорее всего, будет предложена Раде на согласование.

Президент Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду проект постановления, которым парламенту будет предложено дать согласие на назначение Руслана Рябошапки генеральным прокурором.

Как стало известно LB.ua из своих источников, он стал главным претендентом на эту должность. Но при этом существует вероятность, что генпрокурором будет нынешний и.о. главы СБУ Иван Баканов, а Рябошапка займет его пост в СБУ.

Напомним, в конце июля Зеленский лично подтвердил, что кандидатура Руслана Рябошапки как "крутого специалиста" рассматривается на пост генпрокурора.

Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского.

В мае Зеленский назначил его замглавы Администрации президента (сейчас - Офиса президента). Сообщалось, что в офисе Зеленского Рябошапка будет заниматься вопросами судебной реформы.