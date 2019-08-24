"Честно говоря, я не знал, что там будет".

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свое отсутствие на официальном мероприятии ко Дню Независимости - Шествии достоинства, которое прошло в субботу утром на Майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

"Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал уважение нашим бойцам. Я с уважением и почтением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма", - сказал Порошенко.

На замечание журналиста, что на Шествии присутствовали Кравчук, Кучма и Ющенко, Порошенко ответил: "Честно говоря, я не знал, что там будет".

Также на вопрос получил ли он официальное приглашение на Шествие, Порошенко ответил: "Думаю, что да".

По мнению пятого президента, его отсутствие на Ходе достоинства не сопоставимо с отсутствием митрополита Онуфрия на молебне за Украину в Софийском соборе.

Напомним, что в этом году от военного парада решили отказаться. Вместо него провели Шествие достоинства. Отдельно прошел Марш защитников Украины, на который пришло больше людей, чем на государственные мероприятия.