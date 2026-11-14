У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)

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У Києві зафіксували падіння уламків на відкритій території у двох місцях. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території на двох локаціях. Попередньо, без постраждалих", – ідеться у повідомленні.

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Екстрені служби прямують на місця падіння уламків.

Станом на 12:15 стало відомо про ще одну локацію падіння уламків ворожого БпЛА у Голосіївському районі. Уламки впали на територію державного медзакладу. Загоряння немає.

Екстрені служби прямують на місце.

Також у Соломʼянському районі уламки впали на відкритій території. Пожежі немає.