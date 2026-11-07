У Києві нормалізували тиск води після знеструмлень (оновлено)

Раніше КМДА повідомляла про проблеми з тиском води на лівому березі столиці.

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У Києві відновили нормативний тиск у водопровідних мережах на обох берегах Дніпра. Системи водопостачання та водовідведення столиці працюють у штатному режимі.

Про це проінформували в КМДА.

У "Київводоканалі" зазначили, що фахівці продовжують стежити за роботою систем. Працівники цілодобово відновлювали водопостачання після знеструмлень.

Раніше в КМДА повідомляли, що на лівому березі Києва спостерігається знижений тиск води у водопровідних мережах.

Водночас каналізаційна система столиці працює у штатному режимі. На час відновлювальних робіт питну воду можна набрати в міських бюветах.