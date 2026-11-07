Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
ГоловнаКиїв

У Києві нормалізували тиск води після знеструмлень (оновлено)

Раніше КМДА повідомляла про проблеми з тиском води на лівому березі столиці.

У Києві нормалізували тиск води після знеструмлень (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: poradu24.com

У Києві відновили нормативний тиск у водопровідних мережах на обох берегах Дніпра. Системи водопостачання та водовідведення столиці працюють у штатному режимі.

Про це проінформували в КМДА.

У "Київводоканалі" зазначили, що фахівці продовжують стежити за роботою систем. Працівники  цілодобово відновлювали водопостачання після знеструмлень.

Раніше в КМДА повідомляли, що на лівому березі Києва спостерігається знижений тиск води у водопровідних мережах. 

Водночас каналізаційна система столиці працює у штатному режимі. На час відновлювальних робіт питну воду можна набрати в міських бюветах. 

  • 5 листопада через знеструмлення об'єктів водоканалу в Києві знову виникли перебої з водопостачанням. Причиною стала російська атака на енергосистему та пошкодження обладнання, яке забезпечує електроенергією, зокрема, столичні водопровідні об'єкти. Згодом ситуацію вдалось стабілізувати.
  • У КМДА пояснювали, що потужності водоканалу неможливо забезпечити звичайними генераторами. Для цього місту потрібно будувати окремі електростанції. Наразі Київ має 16 МВт таких потужностей, які переважно використовують для роботи каналізації.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies