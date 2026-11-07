У Києві нормалізували тиск води після знеструмлень (оновлено)

У Києві відновили нормативний тиск у водопровідних мережах на обох берегах Дніпра. Системи водопостачання та водовідведення столиці працюють у штатному режимі.
Про це проінформували в КМДА.
У "Київводоканалі" зазначили, що фахівці продовжують стежити за роботою систем. Працівники цілодобово відновлювали водопостачання після знеструмлень.
Раніше в КМДА повідомляли, що на лівому березі Києва спостерігається знижений тиск води у водопровідних мережах.
Водночас каналізаційна система столиці працює у штатному режимі. На час відновлювальних робіт питну воду можна набрати в міських бюветах.
- 5 листопада через знеструмлення об'єктів водоканалу в Києві знову виникли перебої з водопостачанням. Причиною стала російська атака на енергосистему та пошкодження обладнання, яке забезпечує електроенергією, зокрема, столичні водопровідні об'єкти. Згодом ситуацію вдалось стабілізувати.
- У КМДА пояснювали, що потужності водоканалу неможливо забезпечити звичайними генераторами. Для цього місту потрібно будувати окремі електростанції. Наразі Київ має 16 МВт таких потужностей, які переважно використовують для роботи каналізації.