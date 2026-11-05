У Києві через знеструмлення знову зникло водопостачання (оновлено)

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У Києві через знеструмлення об'єктів водоканалу 5 листопада почалися тимчасові перебої з водопостачанням. Послугу поступово відновлюють там, де можливо.

«Київводоканал» та енергетики вживають усіх можливих заходів для відновлення. Про це повідомили в КМДА.

Набрати питну воду можна в міських бюветах. Адреси найближчих бюветних комплексів доступні на сайті КП «Київводфонд».

Оновлення. Близько 15-ї години мер Віталій Кличко повідомив про поступову нормалізацію тиску в системі.

«Тиск в системі водопостачання столиці поступово нормалізують та відновлюють подачу води в райони, де були перебої. Аварійна ситуація виникла внаслідок ворожої атаки на енергосистему України та пошкодження енергетичного обладнання, яке подає електроенергію зокрема й на Київ», – сказав він.

В.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв пояснював, що об'єкти водоканалу занадто потужні, щоб їх можна було заживити від генераторів. Вони вимагають побудови окремих електростанцій.