"Мадяр": Над Києвом збили російський "Шахед-агітатор" із листівками та небезпечним QR-кодом

Безпілотник ніс бойову частину й агітаційні матеріали з підбурювальними закликами. Українців закликають не сканувати QR-код із таких листівок через ризик викрадення особистих даних.

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Увечері 4 листопада українські військові збили російський безпілотник, який разом із бойовою частиною ніс агітаційні листівки.

За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, матеріали були призначені для поширення в Києві.

Дрон збили поблизу бойових позицій птахів 427-го окремого полку безпілотних систем "Рарог". На борту, окрім бойової частини, виявили брикет листівок із російською пропагандою.

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Командувач зазначив, що ворог намагається використовувати інформаційно-психологічні операції, щоб впливати на настрої українців і розхитувати ситуацію всередині країни.

Фото: Роберт "Мадяр" Бровді"

Окремо Бровді попередив про небезпеку QR-коду, розміщеного на листівках. За його словами, він може вести на фішинговий ресурс, призначений для викрадення особистих даних або зараження смартфона шкідливим програмним забезпеченням.

"На фотографіях QR-код навмисно розмито з міркувань безпеки. Якщо знайдете таку листівку, – не скануйте. Високо ймовірно, це ворожа пастка для викрадення ваших даних або зараження смартфона вірусом", – наголосив Бровді.

Також командувач повідомив, що з 1 до 4 листопада підрозділи Сил безпілотних систем знищили 2630 російських військових.